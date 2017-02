Griechenland Euro-Finanzminister beraten über Bedingungen für Kredit-Freigabe

Die Euro-Finanzminister beraten heute in Brüssel über das laufende dritte Hilfsprogramm für Griechenland.

Es gibt seit Monaten Streit über die Bedingungen für die Freigabe der Kredite. Bisher ist unklar, ob sich der Internationale Währungsfonds an dem 2015 vereinbarten Programm beteiligt. Bundesfinanzminister Schäuble sagte gestern Abend im ARD-Fernsehen, er davon aus, dass der IWF dies tun werde. Forderungen nach einem Schuldenerlass für Athen wies er zurück.



Auch der CDU-Haushaltspolitiker Willsch lehnt einen Schuldenschnitt ab und hält an seiner Forderung nach einem - zumindest zeitweisen - Austritt Griechenlands aus dem Euro fest. Mit einer eigenständigen Geldpolitik würde das Land die Gelegenheit erhalten, die Erholung seiner Wirtschaft voranzubringen, sagte Willsch im Deutschlandfunk. Danach könne man etwa in einer Gläubigerkonferenz Rückzahlungsquoten verhandeln.