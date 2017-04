Die Finanzminister der Euro-Länder beraten am Vormittag über weitere Finanzhilfen für Griechenland.

Bei dem Treffen in Malta wird ein Kompromiss gesucht, um die Auszahlung weiterer Hilfen an das überschuldete Land zu ermöglichen. Die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds streiten seit langem über den richtigen Weg. Der IWF ist deshalb bisher nicht an dem aktuellen Rettungsprogramm beteiligt.



Bundesfinanzminister Schäuble äußerte sich in der "Rheinischen Post" optimistisch, dass der IWF noch einzahlt - in welcher Höhe, sei weniger relevant. Der FDP-Politiker Lambsdorff warf Schäuble in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Täuschungsmanöver vor. Griechenland befinde sich in einer aussichtslosen Situation, was Schäuble wegen der bevorstehenden Bundestagswahl verschweige.