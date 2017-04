Euro-Gruppenchef Dijsellbloem rechnet beim heutigen Treffen der Finanzminister in Malta zur Griechenland-Krise noch nicht mit einem Durchbruch.

In den bisherigen Gesprächen über weitere Reformen habe es zwar Ergebnisse gegeben, eine vollständige Einigung sei aber diesmal noch nicht zu erwarten. Bei dem Treffen der Euro-Finanzminister in Malta wird ein Kompromiss gesucht, um die weitere Hilfen an das überschuldete Land auszahlen zu können. Die internationalen Geldgeber machen dafür weitere Reformen Griechenlands zur Bedingung.