Die Euro-Finanzminister planen ein Ende der Kreditprogramme für Griechenland.

Athen habe zugesagt, im April eine langfristige Wachstumsstrategie vorzulegen, erklärte Eurogruppen-Chef Centeno nach einem Treffen der Minister in Brüssel. EU-Wirtschaftskommissar Moscovici fügte hinzu, es werde zudem an Schuldenerleichterungen und der künftigen Überwachung des griechischen Spar- und Reformprozesses gearbeitet. Im Rahmen des Kreditprogramms sollen bis Ende März weitere 5,7 Milliarden Euro nach Athen überwiesen werden. Das Programm endet im August, danach will sich Athen wieder Geld an den Kapitalmärkten leihen.



Heute kommen in Brüssel die Finanzminister aller EU-Staaten zusammen. Sie beraten über mehr Transparenzpflichten für Steuerberater, Buchhalter, Bankmitarbeiter und Anwälte. Diese sollen sich künftig an die EU-Kommission wenden, wenn sie zum Beispiel wegen Überweisungen in Steuerparadiese den Verdacht haben, dass Klienten Steuern hinterziehen wollten.

