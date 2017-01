Griechenland Euro-Länder billigen Schuldenhilfe

Grünes Licht für Schuldenhilfe (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die Länder der Eurozone haben Maßnahmen zur Schuldenerleichterung für Griechenland genehmigt.

Nach Angaben des Direktoriums des Euro-Rettungsschirms ESM geht es unter anderem um die Verringerung der Risiken durch Zinssteigerungen in den nächsten Jahrzehnten und eine Verlängerung der Laufzeiten von Teilen der griechischen Schulden. Die Schuldenquote Griechenlands könne so bis zum Jahr 2060 um rund 20 Prozentpunkte gesenkt werden, erklärte ESM-Chef Regling.



Die Euro-Finanzminister hatten die Schuldenerleichterungen bereits Anfang Dezember beschlossen. Die Maßnahmen wurden dann aber ausgesetzt, weil die Regierung in Athen eine Sonderzahlung an Rentner ankündigte, ohne dies mit den Geldgebern abzusprechen.