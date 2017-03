Griechische Sicherheitsexperten haben in einem Verteilzentrum der Post in Athen acht weitere verdächtige Briefe entdeckt und unschädlich gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Umschläge adressiert an Persönlichkeiten in verschiedenen europäischen Ländern. Sie sollen Briefen gleichen, die in der vergangenen Woche im Berliner Finanzministerium und beim Internationalen Währungsfonds in Paris entdeckt wurden. Im IWF-Büro wurde eine Mitarbeiterin beim Öffnen des Briefes leicht verletzt.