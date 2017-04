Die Finanzminister der Euro-Länder beraten am Vormittag über weitere Finanzhilfen für Griechenland.

Bei ihrem Treffen in Malta suchen die Minister nach einem Kompromiss, der die Auszahlung weiterer Hilfen an das überschuldete Land ermöglicht. Voraussetzung sind zusätzliche Sparmaßnahmen Griechenlands, die die internationalen Geldgeber fordern.



In wenigen Monaten muss Griechenland einen Teil seiner Schulden zurückzahlen und braucht dafür neue Milliardenhilfen. Grundsätzlich ermöglicht haben die internationalen Geldgeber dies bereits 2015 mit dem dritten Griechenland-Programm. Allerdings muss die griechische Regierung vor der Freigabe nachweisen, dass sie zugesagte Reformen umsetzt und so langfristig die Schulden des Landes selbständig in den Griff bekommen kann.