Die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln hat sich nach Einschätzung von Hilfsorganisationen verschlechtert.

Die meisten Camps seien überfüllt. Außerdem gebe es keine ausreichende medizinische Versorgung, heißt es in einem offenen Brief an Ministerpräsident Tsipras. Darin wird dieser aufgerufen, Asylsuchende aufs Festland zu lassen, um für Entlastung zu sorgen.



In Griechenland sind in diesem Jahr bisher fast 23.000 Flüchtlinge angekommen, vor allem aus Syrien und dem Irak. Auch die UNO hatte Athen bereits aufgefordert, die Camps auszubauen und winterfest zu machen.