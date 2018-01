Die griechische Küstenwache hat einen Frachter gestoppt, der mehr als 400 Tonnen Sprengstoff an Bord hatte.

Das Schiff war nach Angaben der Küstenwache in der Türkei ausgelaufen und nach Libyen unterwegs. Es wurde bereits am Samstag aufgebracht. In 29 Containern hätten sich Sprengmaterial und Zünder befunden. Ein Sprecher nannte den Frachter eine "fahrende Bombe". Die acht Besatzungsmitglieder werden heute der Staatsanwaltschaft vorgeführt. In der EU sind Lieferungen von Waffen oder Munition nach Libyen wegen des dortigen Bürgerkriegs verboten.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.