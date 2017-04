In Griechenland stehen weitere Kontrollen der internationalen Geldgeber an.

Im Mittelpunkt stünden Fragen der Privatisierung, teilte das Finanzministerium in Athen mit. In den kommenden Tagen sollten weitere Reformen im Bereich von Renten und Steuern unter die Lupe genommen werden. Die Experten würden voraussichtlich bis Anfang nächster Woche in Griechenland bleiben. Ihre Beurteilung fließt in einen Bericht ein, der der Euro-Gruppe vorgelegt werden soll. Erst nach erfolgreicher Überprüfung können weitere Milliarden ausgezahlt werden.



Nach Angaben des griechischen Privatisierungsfonds wird eine Investorengruppe unter deutscher Leitung den zweitwichtigsten Hafen des Landes pachten. Das Konsortium habe für den Standort Thessaloniki das beste Angebot vorgelegt, hieß es. Der Hafen gilt als bedeutsam für den Handel im gesamten Balkan.