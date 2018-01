In Griechenland hat ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt.

In Athen standen alle U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen still. Es kam zu massiven Staus auf den Straßen. Im Laufe des Tages wollten sich auch die Fluglotsen an dem Ausstand beteiligen. Es wird mit erheblichen Verspätungen gerechnet.



Hintergrund der Proteste ist die drohende Einschränkung des Streikrechts. Eine Arbeitsniederlegung soll künftig nur noch dann zulässig sein, wenn mehr als 50 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt haben. Bislang reichten 20 Prozent. Über die Gesetzesänderung entscheidet heute das griechische Parlament.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.