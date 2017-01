Griechenland Gerichtshof vertagt Beschluss zu türkischen Militärs

Mit diesem Hubschrauber sind acht türkische Soldaten nach Griechenland geflüchtet. (AFP Sakis Mitrolidis)

Der oberste griechische Gerichtshof hat seine Entscheidung über die Auslieferung von acht türkischen Soldaten vertagt.

Wie griechische Medien berichteten, soll der Beschluss nun in drei Tagen getroffen werden. - Die Soldaten waren während des Putschversuchs in der Türkei per Hubschrauber nach Griechenland geflohen und hatten dort Asyl beantragt. Seither fordert die Regierung in Ankara die Auslieferung der mutmaßlichen Putschisten. Die Militärs betonen, sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen.