Deutschland ist ein großer Profiteur der Hilfen zur Rettung Griechenlands und hat seit dem Jahr 2010 insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewinnen verdient.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. - In Luxemburg kommen heute die Finanzminister der Euro-Gruppe zusammen, um über die letzte Tranche aus dem Griechenland-Hilfsprogramm und mögliche Schuldenerleichterungen für Athen zu entscheiden. An der Sitzung wird auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.