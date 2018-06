Die Hilfen zur Rettung Griechenlands haben Deutschland Zinsgewinne in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro eingebracht.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Das Institut der deutschen Wirtschaft sprach sich dafür aus, die Einnahmen der Europäischen Zentralbank aus Krediten für Griechenland an die Regierung in Athen zurückzuzahlen. Es sei nicht Sinn der Griechenlandhilfe gewesen, Zinsgewinne einzufahren, sagte der IdW-Finanzexperte Matthes im Deutschlandfunk. Bundesfinanzminister Scholz erklärte, darüber werde unter den Finanzministern der Eurogruppe bereits diskutiert. Er erwäge, einen Teil der Zinsgewinne an Athen abzutreten.

