Bundesfinanzminister Schäuble setzt auf eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am Hilfsprogramm für Griechenland.

Er erwarte, dass der IWF an Bord bleibe, sagte Schäuble der "Rheinischen Post". Dabei sei nicht so relevant, welche Summe der Fonds zur Verfügung stelle. Entscheidend sei, dass er sich beteilige. Der IWF beteiligt sich bisher nicht finanziell am jüngsten Rettungspaket für Griechenland in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro. Der Fonds sieht die Schuldensituation in Griechenland als nicht nachhaltig und als Hemmnis für künftiges Wachstum an. Die Euro-Finanzminister treffen sich heute auf Malta, um ihr weiteres Vorgehen abzustimmen.