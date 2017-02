Acht Jahre dauern nun schon die Rettungsbemühungen der Eurozone für Griechenland. Doch wirkliche Fortschritte gibt es bis heute nicht. Die Staatsverschuldung ist weiterhin exorbitant hoch; ebenso die Arbeitslosigkeit: Und auch wenn sich die wirtschaftliche Lage zumindest den Zahlen nach zuletzt etwas besser entwickelt hat als erwartet: es fehlen weiter Perspektiven, Vertrauen und Investoren.

Soweit die wenig ermutigende Zwischenbilanz. Und doch ist 2017 vieles anders: der Brexit hat die EU tief erschüttert – ebenso der Wahlsieg von Donald Trump. Dazu steht die EU vor äußerst schwierigen Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland, bei denen die Populisten und EU-Gegner einen weiteren Sieg davontragen können. Zum Schaden der Union.

Keine großen Fortschritte in den vergangenen Wochen

In dieser Situation will und kann sich die EU schlicht keine neuerliche Griechenlandkrise leisten. Was wiederum dazu führt, dass sich die einzelnen Parteien in den letzten Wochen aufeinander zubewegt haben. Allerdings nicht in Riesenschritten, sondern allenfalls ganz vorsichtig und bedächtig. Ob diese Annäherung am Ende tatsächlich auch zu greifbaren Ergebnissen führen wird, ist dabei keinesfalls sicher.

So hat zwar die Chefin des Internationalen Währungsfonds gestern öffentlich betont, dass der Fonds derzeit nicht mehr auf einem Schuldenschnitt besteht. Das ist ein kleines Zugeständnis an die Europäer, weil damit ein ständiges Reizthema auf der Agenda wieder etwas nach hinten rutscht.

Lagarde: Ohne Schuldenerleichterungen geht es nicht

Gleichzeitig hat Christine Lagarde unmissverständlich klar gemacht, dass es ohne Schuldenerleichterungen - etwa in Form von weiteren Zinssenkungen und längeren Laufzeiten - nicht gehen wird. Insofern liegt die Messlatte für eine mögliche Beteiligung des IWF am dritten Rettungspaket, wie von Deutschland, den Niederlanden und an deren gefordert, weiterhin hoch. Ein Scheitern mit eingeschlossen.

Das gilt auch für die Rückkehr der Experten nach Athen Anfang der kommenden Woche. Eigentlich ist dies eine gute Nachricht. Denn ohne eine Überprüfung des laufenden Programms wird es weder eine mögliche Beteiligung des IWF noch die Auszahlung von weiteren Hilfstranchen geben können.

Es warten noch viele Fallstricke

Entscheidend aber ist die Verständigung auf die Details bei den anvisierten Strukturreformen im Steuer- und Rentensystem. Auch hier warten noch viele Fallstricke: angefangen von den konkreten Einzelmaßnahmen bis hin zur politischen Umsetzung im griechischen Parlament, die keineswegs sicher ist.

Immerhin stehen die Verhandlungen nicht unter immensen Zeitdruck. Erst im Juli benötigt die griechische Regierung frisches Geld. Doch Griechenland ist noch lange nicht zurück in der Spur, so hat es jetzt Lagarde deutlich formuliert. Das ist die bittere Realität nach acht Jahren Rettungsprogramm im europäischen Superwahljahr 2017.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.