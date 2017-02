Griechenland-Hilfen ESM-Chef Regling verweist auf gute Haushaltsentwicklung

Der Chef des Euro-Rettungsschirms, Klaus Regling. (dpa / picture-alliance / Valda Kalnina)

Der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Regling, geht davon aus, dass Griechenland das dritte Hilfspaket nicht komplett ausschöpfen muss.

Der ESM werde am Ende wahrscheinlich deutlich weniger als die vereinbarte Höchstsumme von 86 Milliarden auszahlen, sagte Regling der "Bild"-Zeitung. Grund dafür sei die gute Haushaltsentwicklung in Griechenland.



In Brüssel befassen sich die Euro-Finanzminister heute erneut

mit den Reformbemühungen der Regierung in Athen. Von einem positiven Votum hängt nicht nur die Freigabe weiterer Kredite ab, sondern auch die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds an dem Hilfsprogramm.