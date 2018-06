Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht sich grundsätzlich dafür aus, Einnahmen der Europäischen Zentralbank aus Krediten für Griechenland an die Regierung in Athen zurückzahlen.

Es sei nicht Sinn der Griechenlandhilfe gewesen, Zinsgewinne einzufahren, sagte der IdW-Finanzexperte Matthes im Deutschlandfunk. Hintergrund ist ein Bericht, wonach Deutschland im Zuge der Hilfsmaßnahmen seit 2010 Zinsgewinne in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro erzielt hat.



Matthes nannte die langfristige Vergabe von Krediten an Griechenland bis 2060 eine kluge Strategie. Wegen der Inflation müsse Griechenland am Ende real weniger zurückzahlen.



In Luxemburg kommen heute die Finanzminister der Euro-Gruppe zusammen, um über die letzte Tranche aus dem Griechenland-Hilfsprogramm zu entscheiden.

