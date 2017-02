Griechenland IWF berät über wirtschaftliche Situation

Die griechische Flagge ist hier auf der Akropolis zu sehen (AFP / Andreas Solaro)

Die Führungsspitze des Internationalen Währungsfonds hat in Washington Beratungen über Griechenland aufgenommen.

Es handelt sich bei dem Treffen um die routinemäßige jährliche Bestandsaufnahme, bei der es um die allgemeine wirtschaftliche Situation des Landes geht. Ob und in welchem Umfang sich der Währungsfonds künftig an Rettungsmaßnahmen für das Land beteiligt, steht nach Aussage eines IWF-Sprechers nicht zur Debatte. Der IWF beurteilt die Schuldenlage Griechenlands kritischer als die Bundesregierung und die EU und verlangt deshalb Schuldenerleichterungen. Solange diese nicht gewährleistet sind, will sich der Internationale Währungsfonds nur beratend am dritten Hilfsprogramm für Griechenland beteiligen, das einen Umfang von 86 Milliarden Euro hat.