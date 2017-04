Der Internationale Währungsfonds hat erneut eine Schuldenentlastung für Griechenland zur Bedingung für weitere Finanzhilfen gemacht.

Die Schuldenlast müsse für das Land tragbar sein, sagte IWF-Chefin Lagarde in Zeitungs-Interviews. Außerdem gehe es darum, solide Reformen in Griechenland festzuschreiben. Wenn beide Bedingungen erfüllt seien, werde es eine Beteiligung des IWF am internationalen Hilfsprogramm geben.



In Washington stellt der Währungsfonds heute seinen Bericht zur Lage der Weltwirtschaft vor. Es ist die erste Einschätzung zur weltweiten Konjunkturentwicklung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump.