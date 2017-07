Der Internationale Währungsfonds will Griechenland mit 1,6 Milliarden Euro unterstützen.

Der IWF-Verwaltungsrat teilte mit, das Geld werde aber nicht direkt ausbezahlt. Wie Korrespondenten berichten, können die Zahlungen noch an Bedingungen geknüpft werden. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der IWF seine Beteiligung an weiteren Kreditprogrammen von einer Schuldenobergrenze abhängig macht. In diesem Fall müssten Griechenland und seine europäischen Geldgeber den Schuldenberg von 320 Milliarden Euro abbauen. Der IWF fordert seit längerem Schuldenerleichterungen für das südeuropäische Land. Die Bundesregierung lehnt das ab. Gleichzeitig ist laut einem Bundestagsbeschluss eine Beteiligung Deutschlands am Kreditprogramm nur möglich, wenn auch der IWF mitmacht.