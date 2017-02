Griechenland IWF und Schäuble sollen laut Tspiras nicht "mit Feuer spielen"

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras spricht in Athen vor Mitgliedern seiner Partei. (dpa-Bildfunk / AP / Yorgos Karahalis)

Griechenlands Ministerpräsident Tsipras wehrt sich gegen Kritik von Bundesfinanzminister Schäuble.

Auf einem Parteitag seiner linksgerichteten Syriza sagte Tsipras, der CDU-Politiker dürfe in der Schuldenkrise nicht länger mit dem Feuer spielen. Die Positionen Schäubles und des Internationalen Währungsfonds seien für die derzeitige

Blockade in den Verhandlungen zwischen Athen und seinen Gläubigern verantwortlich. Schäuble hatte kürzlich erklärt, Griechenland leiste sich einen höheren Lebensstandard als es erwirtschaften könne. Ohne weitere Reformen könne das Land nicht in der Währungsunion bleiben.