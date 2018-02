In Griechenland haben Hunderttausende gegen einen Kompromiss im Streit um den künftigen Namen des Nachbarlandes Mazedonien protestiert.

An der Kundgebung vor dem Parlament in Athen nahmen nach Angaben der Veranstalter 1,5 Millionen Menschen teil. Die Polizei gab ihre Zahl mit rund 140.000 an.



Der Namensstreit dauert seit 1991 an. Damals erklärte sich die ehemalige jugoslawische Teilrepublik für unabhängig und gab sich den Namen Mazedonien. Aus griechischer Sicht ist der Name Teil des Nationalerbes. International wird das Land als "Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien" anerkannt.



Der griechische Ministerpräsident Tsipras sagte, große außenpolitische Themen könnten nicht durch Fanatismus und Intoleranz gelöst werden.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.