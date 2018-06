EU-Ratspräsident Tusk hat die Einigung im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien gelobt.

Die Regierungschefs beider Länder, Tsipras und Zaev, hätten das Unmögliche möglich gemacht, schrieb er auf Twitter. Auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg begrüßte den Kompromiss. UNO-Generalsekretär Guterres teilte mit, beide Länder hätten Führungsstärke gezeigt. Bundesaußenminister Maas sprach von einer historischen Einigung. Die Opposition in Mazedonien indes nannte die Vereinbarung eine Kapitulation vor Griechenland.



Nach mehr als 25 Jahren hat man sich darauf geeinigt, dass Mazedonien künftig Republik Nord-Mazedonien heißen soll. Aus Athener Sicht ist der Name Mazedonien Teil des griechischen Nationalerbes. Beide Parlamente müssen noch entscheiden. In Mazedonien ist zudem ein Referendum geplant. Die Beilegung des Streits könnte Griechenlands Widerstand gegen einen EU- und Nato-Beitritt des Nachbarlands beenden.

