Die griechische Polizei hat einen Mann unter dem Verdacht festgenommen, im März eine Paketbombe an den damaligen Bundesfinanzminister Schäuble geschickt zu haben.

Anti-Terroreinheiten hätten den 29-Jährigen verhaftet, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Er weise die Vorwürfe zurück und bestreite auch, Mitglied der Gruppe "Verschwörung der Feuerzellen" zu sein. Diese hatte sich zur Absendung mehrerer Paketbomben - auch an den Internationalen Währungsfonds

- bekannt. Die meisten der Sendungen konnten rechtzeitig entdeckt werden. Die Paketbombe an Schäuble war in der Poststelle seines Ministeriums aussortiert worden. Dagegen explodierte eine an den IWF in Paris adressierte Sendung und verletzte eine Mitarbeiterin leicht. Zudem hatte der ehemalige griechische Ministerpräsidenten Papademos eine Paketbombe erhalten; er erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.