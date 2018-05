Griechenland hat sich nach Angaben der EU-Kommission mit seinen internationalen Geldgebern auf ein weiteres Reform-Paket geeinigt.

Die Maßnahmen würden bei einem Treffen der Euro-Finanzminister am 24. Mai vorgestellt, teilte die Kommission in Brüssel mit. Der griechische Finanzminister Tsakalotos sagte in Athen, in den kommenden Wochen werde man noch einen umfangreichen Plan mit Privatisierungen, Regelungen für faule Kredite und anderen Reformen im staatlichen Bereich vom Parlament billigen lassen. Einzelheiten nannte er nicht.



Das dritte Hilfspaket für Griechenland seit 2010 in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August ab. Athen hofft, bis dahin das nötige Vertrauen an den Finanzmärkten zurückgewonnen zu haben, um sich wieder eigenständig Kapital beschaffen zu können.

