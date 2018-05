Griechenland hat sich nach Angaben der EU-Kommission mit seinen internationalen Geldgebern auf ein weiteres Reformpaket

In Brüssel hieß es, die Einzelheiten würden den Finanzministern der Euro-Zone bei ihrem Treffen am kommenden Donnerstag vorgestellt. Dem Vernehmen nach verlangen die Gläubiger für den Abschluss-Kredit in Höhe von 12 Milliarden Euro die Umsetzung von rund 80 weiteren Reform- und Sparmaßnahmen durch die Regierung in Athen.



Das dritte Hilfspaket für Griechenland seit 2010 im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus.

