Griechenland Oberstes Gericht lehnt Auslieferung von Soldaten an Türkei ab

Gibt es eine Neuausrichtung der griechisch-türkischen Beziehungen? (imago/Rainer Unkel)

Der Oberste Gerichtshof in Athen hat die Überstellung von acht Soldaten an die Türkei abgelehnt, die im Juli nach einem Putschversuch nach Griechenland geflohen waren.

Die Richter folgten der Auffassung der Staatsanwaltschaft, dass die Männer in der Türkei keinen fairen Prozess zu erwarten hätten. Die Soldaten hatten sich einen Tag nach dem gescheiterten Putsch mit einem Hubschrauber in die griechische Stadt Alexandropoulis abgesetzt und um politisches Asyl gebeten. Sie erklärten, dass sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssten. Die Regierung in Ankara verlangte ihre Auslieferung, da sie an dem Putsch beteiligt gewesen seien. Die Soldaten wiesen dies zurück.