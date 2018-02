Das griechische Parlament hat dem Verkauf des Hafens von Thessaloniki zugestimmt.

Damit kann ein Konsortium mit Firmen aus Deutschland, Frankreich, Griechenland und Russland 67 Prozent der Anteile am zweitgrößten Hafen Griechenlands übernehmen. Er gilt als strategisch wichtige Drehscheibe für den gesamten Balkan.



Mit dem Verkauf des Hafens im Norden des Landes kommt das hochverschuldete Griechenland mit den geplanten Privatisierungen weiter voran. 2016 war bereits die Mehrheit der Anteile am Hafen von Piräus an eine chinesische Gruppe verkauft worden.

