Griechenland Parlament verschiebt Entscheidung über Mehrwertsteuer

Das Parlament in Athen (picture alliance / dpa / Pantelis Saitas)

Das griechische Parlament hat die von den Gläubigern verlangte Mehrwertsteuererhöhung auf einigen Inseln verschoben.

Wie das Parlamentspräsidium in Athen mitteilte, stimmten alle 259 anwesenden Abgeordneten gestern Abend für die von Ministerpräsident Tsipras angekündigte Verschiebung. Damit beträgt die Mehrwertsteuer auf den Inseln weiterhin 17 Prozent im Vergleich zu 24 Prozent im Rest des Landes. Dadurch entgehen dem hoch verschuldeten Land Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro.



Die internationalen Kreditgeber hatten auf eine Abschaffung der Sonderregelung zum 1. Januar 2017 gedrängt. Bei den betroffenen Inseln handelt es sich um Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos. Dort waren im vergangenen Jahr zahlreiche Flüchtlinge angekommen, und noch immer leben mehr als 16.000 Menschen in überfüllten Lagern.