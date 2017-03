Griechische Sicherheitsexperten haben in einem Briefzentrum bei Athen acht weitere explosive Sendungen abgefangen.

Nach Angaben der Polizei waren die Pakete an Beamte in europäischen Ländern sowie an internationale Finanzorganisationen adressiert. In der vergangenen Woche waren bereits ähnliche Sendungen an das Bundesfinanzministerium in Berlin und an den Frankreich-Sitz des Internationalen Währungsfonds in Paris geschickt worden. Im IWF-Büro wurde eine Mitarbeiterin beim Öffnen des Briefes verletzt. Zu beiden Taten bekannte sich eine linksextremistische Gruppe aus Griechenland.