Griechenland Polizei nimmt lange gesuchte Linksterroristin fest

Pola Roupa ist Mitglied der griechischen linksextremistischen Untergrundorganisation "Revolutionärer Kampf". (AFP / Panayiotis Tzamaros)

In Griechenland ist eine lange gesuchte Linksterroristin festgenommen worden.

Die Polizei teilte über Twitter mit, man habe Pola Roupa gefasst. Sie ist ein führendes Mitglied der Untergrundorganisation "Revolutionärer Kampf" und wird als äußerst gefährlich eingestuft. Die linksextremistische Gruppe verübte in den vergangenen Jahren mehrere Terroranschläge in Griechenland, unter anderem 2013 auf die Residenz des deutschen Botschafters in Athen.