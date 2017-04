Griechenland Reaktionen auf das Türkei-Referendum

Im Vorfeld zum Referendum in der Türkei drangen türkische Kampfjets und Kriegsschiffe in griechisches Hoheitsgebiet in der Ägäis ein. Politische Scharmützel, um von innenpolitischen Problemen abzulenken oder eine reale Bedrohung für Griechenland? Die Regierung in Athen nimmt vorerst eine abwartende Haltung ein.

Von Rodothea Seralidou