Die griechische Regierung rechnet im nächsten Jahr mit einem stabilen Wirtschaftswachstum.

Das Bruttoinlandsprodukt werde 2018 um 2,4 Prozent wachsen, heißt es im heute vorgestellten Etatentwurf. Das wäre mehr als im laufenden Jahr, für das die EU-Kommission von 2,1 Prozent ausgeht. Die Arbeitslosenquote soll um mehr als einen Punkt auf 19,0 Prozent sinken. Außerdem plant die Regierung in Athen, neue Staatsanleihen an Investoren zu verkaufen. Griechenland hatte im Juli erstmals seit drei Jahren wieder Geld am Markt aufgenommen.