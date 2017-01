Griechenland Schäuble knüpft neue Hilfen an Beteiligung des IWF

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU (AFP/ Thierry Charlier)

Bundesfinanzminister Schäuble will die Auszahlung weiterer Mittel für Griechenland von der Beteiligung des Internationalen Währungsfonds abhängig machen.

Die Eurogruppe habe stets betont, dass das Engagement des IWF am Griechenland-Programm unerlässlich sei, sagte ein Sprecher in Berlin. Gestern hatte der Chef des Euro-Rettungsschirms, Regling, eine Zusage des IWF angemahnt, bevor Griechenland weitere Mittel erhält. - Die Regierung in Athen muss im Juli rund sieben Millarden an Krediten zurückzahlen und benötigt dafür voraussichtlich die Unterstützung der Eurogruppe.