Griechenland Schäuble rechnet mit Beteiligung des IWF

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesfinanzminister Schäuble geht davon aus, dass sich der Internationale Währungsfonds an dem Hilfsprogramm für Griechenland beteiligen wird.

Der IWF habe sich 2015 verpflichtet, Griechenland zu unterstützen, sagte Schäuble im ARD-Fernsehen. Voraussetzung sei, dass die Regierung in Athen die Reformauflagen erfülle. Bisher hat sich der IWF noch nicht an dem laufenden dritten Hilfsprogramm beteiligt, mit der Begründung dass die Schuldenlast für Griechenland zu hoch sei. Die Forderung nach einem Schuldenerlass wies Schäuble zurück. Dies sei im europäischen Vertrag ausgeschlossen. - Die Euro-Finanzminister beraten morgen in Brüssel auch über die Hilfen für Griechenland.