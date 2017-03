Bayerns Finanzminister Söder geht davon aus, dass sich Griechenland nicht dauerhaft in der Euro-Zone halten kann.

Angesichts der anhaltenden Probleme des Landes müsse man ehrlich sein und über einen Plan B diskutieren, sagte der CSU-Politiker dem "Handelsblatt".



Die Finanzminister der Euro-Zone hatten gestern in Brüssel erneut über die Freigabe einer weiteren Kreditrate an Athen beraten, allerdings ohne Ergebnis. Nach Angaben von Eurogruppenchef Dijsselbloem sollen die Gespräche in den kommenden Tagen intensiviert werden.