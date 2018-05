In Griechenland haben neue Streiks gegen die Sparpolitik begonnen.

Behörden und Schulen bleiben geschlossen. Ärzte in staatlichen Krankenhäusern behandeln nur Notfälle. Betroffen sind auch Busse und Bahnen sowie Fähr- und Flugverbindungen. In Radio und Fernsehen fallen die Nachrichten aus.



Mehrere Gewerkschaftsverbände hatten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Athen und anderen Städten sind Demonstrationen angekündigt. Die Proteste richten sich gegen Einsparungen im öffentlichen Sektor sowie die Steuerpolitik und die Arbeitslosigkeit.

