Aus Protest gegen die geplanten Reformen in Griechenland haben erneut zahlreiche Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.

In Athen standen alle U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen still. Hier dauert der Streik den ganzen Tag. Am Mittag wollen sich auch die Fluglotsen an dem Ausstand beteiligen. Es wird mit erheblichen Verspätungen gerechnet.



Hintergrund der Proteste ist die drohende Einschränkung des Streikrechts. Eine Arbeitsniederlegung soll künftig nur noch dann zulässig sein, wenn mehr als 50 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt haben. Bislang reichten 20 Prozent. Über die Gesetzesänderung entscheidet heute das griechische Parlament.

