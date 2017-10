Fast 14.000 Migranten sind seit Anfang des Jahres aus Griechenland in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Dabei handele es sich größtenteils um Menschen aus Albanien, Pakistan, dem Irak, Georgien und nordafrikanischen Staaten, teilte die griechische Polizei mit. Angesichts geringer Aussichten auf Asyl hätten sie akzeptiert, dass es für sie keine legale Chance gebe, in Europa zu bleiben.



Das Rückführungsprogramm in Griechenland wird von der Internationalen Organisation für Migration unterstützt. Bevor die Menschen gehen, bekommen sie zwischen 500 Euro und 1.500 Euro Starthilfe für das Leben in ihren Heimatstaaten.