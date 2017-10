Nach Freigabe weiterer Zahlungen aus dem Hilfspaket der Euro-Partner hat der griechische Ministerpräsident Tsipras die wirtschaftlichen Aussichten seines Landes positiv bewertet.

Das Wachstum könne im kommenden Jahr nahe bei drei Prozent liegen, erklärte er vor dem Parlament in Athen. Für das laufende Jahr sei mit einem Plus von mehr als zwei Prozent zu rechnen. Das griechische Finanzministerium und die Notenbank in Athen erwarten für 2018 ein Wachstum von 2,4 Prozent.



Gestern hatte der Eurorettungsfonds ESM weitere 800 Millionen Euro freigegeben. Vorausgegangen war eine neue positive Bewertung durch die europäischen Institutionen.