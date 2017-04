Griechenlands Ministerpräsident Tsipras hat die Umsetzung der vereinbarten weiteren Wirtschaftsreformen an Bedingungen geknüpft.

Er sagte in Athen, wenn es Reformen im Rentensystem und bei der Einkommenssteuer geben solle, müsse es auch Erleichterungen bei der Schuldentilgung geben. Mit einer mittelfristigen Entlastung würde es Griechenland ermöglicht, am Anleihekaufprogramm der EZB teilzunehmen, so Tsipras.



Griechenland hatte am Freitag mit seinen Gläubigern nach monatelangem Streit den Weg für die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen frei gemacht. Teil der Vereinbarungen sind die neuen Reformen, die 2019 und 2020 in Angriff genommen werden sollen.