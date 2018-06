Kurz vor dem Treffen der Eurogruppe in dieser Woche hat der griechische Regierungschef Tsipras erneut für Schuldenerleichterungen für sein Land geworben.

Tsipras sagte der "Welt am Sonntag", er gehe davon aus, dass das Abkommen mit den Euro-Partnern vom vergangenen Jahr umgesetzt werde. Dazu gehörten auch Schuldenerleichterungen, damit Griechenland wieder stabiler auf eigenen Beinen stehen könne und einen dauerhaften Zugang zu den Märkten finde. Er wies darauf hin, dass die Reformen in Griechenland allmählich Erfolge zeigten: Die Arbeitslosigkeit sei während seiner Regierungszeit um sieben Prozent gesunken.



Die Eurogruppe kommt am Donnerstag mit Experten der EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds zusammen, um über das Ende des dritten Hilfsprogramms für Griechenland zu beraten. Dieses Hilfsprogramm läuft noch bis Ende August. Die Eurogruppen-Partner sind sich nicht einig in der Frage, ob sie Griechenland weitere Schulden erlassen wollen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.