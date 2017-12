In Griechenland hat ein türkischer Militärangehöriger Asyl erhalten, der im vergangenen Jahr während des Putschversuchs geflohen war.

Der Mann gehörte zu der Gruppe von acht Militärs, die sich mit einem Hubschrauber nach Griechenland abgesetzt hatten. Die Türkei hatte ihre Auslieferung gefordert. Ein griechisches Gericht entschied nun aber in letzter Instanz, dass in der Türkei kein fairer Prozess gewährleistet sei. Zudem deute nichts darauf hin, dass der Mann an dem Putschversuch beteiligt gewesen sei. Nach Angaben des griechischen Fernsehens wurde er bereits freigelassen. Die Asylverfahren der anderen sieben Männer laufen noch.

