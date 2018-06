Griechenland und Mazedonien haben ein Abkommen unterzeichnet, das den jahrzehntealten Streit um den Staatsnamen Mazedonien beenden soll.

Das Dokument wurde am Prespa-See an der Grenze unterzeichnet. Es sieht vor, dass die Regierung in Skopje künftig den Namen "Republik Nord-Mazedonien" akzeptiert - in Abgrenzung zu der nordgriechischen Provinz Mazedonien. Im Gegenzug will Athen EU-Beitrittsverhandlungen und einer Aufnahme des Landes in die Nato nicht mehr im Wege stehen.



Der Vertrag muss noch von den Parlamenten beider Länder gebilligt werden. In Mazedonien soll es außerdem ein Referendum geben. In den Bevölkerungen stößt die Vereinbarung auf Vorbehalte.

