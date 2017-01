Griechenland und Serbien Flüchtlinge ohne Schutz vor Kälte

Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos versuchen ein Feuer zu entzünden, um sich vor der Winterkälte zu schützen (AFP / STR)

In Griechenland machen sich die Behörden gegenseitig für den mangelnden Schutz der Flüchtlinge vor Kälte verantwortlich.

Ein Mitarbeiter des Migrationsministeriums in Athen sprach von einem echten Problem. Laut "Ärzte ohne Grenzen" leben allein im Lager Moria auf Lesbos mehr als 2.500 Menschen ohne Heizung und heißes Wasser in Zelten. Insgesamt sitzen etwa 15.000 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln fest.



Von den Zuständen in Serbien an der Grenze zu Ungarn berichtet ein Reuters-Reporter. Bei Temperaturen von minus 20 Grad harrten Flüchtlinge in Zelten und mit unzureichender Kleidung an zwei Übergangen aus, die täglich rund zehn Menschen passieren dürften. Vor allem Frauen und Kinder lebten in den überfüllten Flüchtlingscamps Serbiens, die Männer hausten in leerstehenden Gebäuden Belgrads oder auf den Feldern.