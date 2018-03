Eine Gruppe Vermummter ist in das deutsche Konsulat auf der griechischen Insel Kreta eingedrungen, um gegen die türkische Militäroffensive im nordsyrischen Afrin zu protestieren.

Die Botschaft in Athen teilte mit, es seien erhebliche Schäden in dem Gebäude in der Stadt Heraklion angerichtet worden. Verletzte habe es offenbar nicht gegeben.

Die Eindringlinge hätten zudem ein Transparent an der Fassade des Konsulats befestigt. Weiter hieß es, über einen Computer der Gesandtschaft seien E-Mails an andere Botschaften und an türkische Regierungsstellen verschickt worden, in denen ein Ende der Militäraktion in Afrin gefordert werde. Die griechische Polizei will sich in Kürze offiziell zu dem Vorfall äußern.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.