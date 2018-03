Die zwei deutschen Journalisten, die in Griechenland festgenommen worden waren, sind wieder frei.

Wie der Anwalt der beiden bestätigte, wurden sie von einem Gericht in der griechischen Grenzstadt Orestiada freigesprochen. Sie seien versehentlich in eine militärische Sperrzone am Grenzfluss Evros gelangt.



Die beiden Reporter waren nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks für das Magazin "Panorama" unterwegs und recherchierten über Flüchtlinge. Sie waren von der Polizei im Grenzgebiet zur Türkei aufgegriffen worden.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.