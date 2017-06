Ganz nüchtern betrachtet hat Finanzminister Wolfgang Schäuble Recht. Gegenüber dem, was der Bundestag vor zwei Jahren zum dritten Rettungspaket für Griechenland beschlossen hat, gibt es keine wesentlichen Änderungen. Es war damals schon klar, dass der IWF quasi nur formal beteiligt sein wird und dass die finanzielle Unterstützung hauptsächlich von den europäischen Partnern kommen muss.

Das Geld erlaubt Athen bis 2018 zahlungsfähig zu bleiben

Daran wird sich auch mit der nun verabschiedeten nächsten Tranche in der Höhe von 8,5 Milliarden Euro nichts ändern. Das Geld erlaubt Athen bis 2018 zahlungsfähig zu bleiben und das genau ist Sinn und Zweck des Hilfsprogramms, dem der Deutsche Bundestag vor zwei Jahren zugestimmt hat. Die griechische Regierung hat geliefert und weitere Reformen eingeleitet und deshalb sollte die neue Tranche nicht unnötig verzögert werden.

Mehrere Abgeordnete des Bundestages werfen jetzt jedoch die grundsätzliche Frage auf, ob durch die finanzielle Nichtbeteiligung des IWF, der bislang trotz aller Verabredungen tatsächlich keinen Cent gezahlt hat, nicht das Rettungsprogramm in der bisherigen Fassung infrage gestellt werden muss?

Denn es war immer die Bundesregierung und allen voran Finanzminister Wolfgang Schäuble, der gebetsmühlenartig betont hatte, dass es eine deutsche Beteiligung am Hilfspaket ohne den IWF nicht geben wird. Dahinter verbarg sich stets die Hoffnung auf einen Zuchtmeister und einen Partner der mit dafür Sorge tragen werde, dass die Finanzmittel für Athen nicht allzu großzügig und ohne die notwendigen Reformschritte vergeben werden.

Lagarde: Ohne Schuldenerleichterung komme Griechenland nicht auf die Füße

Dumm dabei ist nur, dass der IWF mit Christine Lagarde an der Spitze schon seit einigen Jahren unmissverständlich erhebliche Schuldenerleichterungen für Athen fordert. Nicht aus Jux und Dollerei. Dafür ist der IWF nicht bekannt. Sondern weil Athen ohne erhebliche Schuldenerleichterungen nicht wieder auf die Füße kommen wird.

Daraus hat Christine Lagarde auch gestern keinen Hehl gemacht. Im Gegenteil. So fällt aber dem Finanzminister und der Bundesregierung ausgerechnet im Wahljahr eine Debatte auf die Füße, die man eigentlich vermeiden wollte. Ein Schuldenschnitt und weitere Verluste für die deutschen Steuerzahler galt bislang als Tabu.

Erst 2018, zum Ende des Programmes, sollte - wenn überhaupt - darüber gesprochen werden. Formal spricht einiges dafür, dass diese Bewertung und Entscheidung auch erst am Ende des dritten Rettungsprogramms vorgenommen werden kann. Aber politisch zeichnet sich im Moment ab, dass sich der Finanzminister verkalkuliert hat. Wenn die Debatte im Plenum des Deutschen Bundestages landet, dann wird sich die Bundesregierung der Frage der Schuldenerleichterungen öffentlich stellen müssen.

Es sei denn die Große Koalition fordert die Fraktionsdisziplin ein, weil sie das Thema schnell von Tisch haben will und der Haushaltsausschuss gibt am Mittwoch schon die Zustimmung. Aber auch das wäre nicht mehr als ein taktischer Zeitgewinn. Die Frage nach den Schuldenerleichterungen für Athen, die muss von der Bundesregierung noch beantwortet werden, wenn auch nicht sofort.

