Die Europäische Kommission wirbt für Schuldenerleichterungen für Griechenland.

Die Regierung des hochverschuldeten Euro-Landes habe ihre Zusagen eingehalten, erklärte Finanzkommissar Moscovici in Brüssel. Er sei zuversichtlich, dass die Partner-Staaten dies ebenfalls täten. Dies bedeute eine Einigung auf Vorab-Maßnahmen, um Griechenlands Schuldenlast spürbar zu senken und auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Am kommenden Donnerstag berät die Eurogruppe über die mutmaßlich letzte Rate aus dem dritten Hilfsprogramm für Athen sowie mögliche weitere Entlastungen, etwa längere Kreditlaufzeiten.



Das Hilfsprogramm wurde 2015 aufgelegt und umfasst bis zu 86 Milliarden Euro, es endet im August. Anschließend will sich Griechenland wieder selbständig finanzieren. Die Schuldenlast beläuft sich auf etwa 180 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.